Оля Полякова в 14-летие дочери показала ее редкие фото и как она имидж меняла

Оля Полякова и ее дочь Алиса / © instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова поделилась редкими фото своей младшей дочери Алисы, которая 5 октября празднует свое 14-летие.

Звездная мама не только опубликовала трогательное поздравление в фотоблоге, но и показала, как с годами менялась ее дочь. На архивных фотографиях видно, что Алиса не раз экспериментировала со стилем — в частности, красила пряди волос в синий цвет и смело играла с образами.

"Ты уже почти взрослая, и я не перестаю удивляться, какой самостоятельной, несокрушимой, настойчивой и целеустремленной девушкой ты выросла. С тобой я убедилась: детей нельзя "воспитать" по какому-то сценарию, ведь они рождаются уже с собственным характером и внутренним светом", — поздравила Оля.

Артистка вспомнила детство Алисы и как тогда осознала новую для себя истину — надо принимать, а не контролировать. Поэтому именинница росла более самостоятельной в своих решениях, но в то же время получала от родителей поддержку и заботу.

"Еще в три года тебе было невозможно навязать свое мнение. Ты сама выбирала игрушки, позже — одежду, обувь, а сегодня — свой путь, свои мечты, свою будущую профессию. Все — исключительно собственным сердцем и убеждением. Это удивительное качество, которое учит меня, контролирующую маму, быть приемлемой, доверять тебе и поддерживать", — поделилась Полякова.

Напоследок певица пожелала Алисе безграничного счастья, здоровья и исполнения самых заветных желаний: "Ты — прекрасная, умная, сильная, красивая. Ты для меня одновременно и ученик, и учитель. Я счастлива, что могу идти рядом с тобой. Желаю тебе безграничного счастья. Пусть Вселенная щедро дарит тебе свои подарки, пусть твое здоровье всегда будет крепким. Я точно знаю у тебя все получится, потому что твой характер и твоя сила — бесценны. Я люблю тебя всем сердцем".