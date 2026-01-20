Оля Полякова в бикини очаровала стальным прессом и ответила на слухи о похудении на препаратах

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова поделилась потрясающими кадрами из отпуска за границей.

Так, недавно артистка отпраздновала 47-летие. И вероятно, одним из подарков для себя стало путешествие за границу, чтобы переждать непогоду в Украине в теплой стране. Поэтому звезда не удержалась и наделала соблазнительных фото на территории комплекса, где отдыхает. На снимках звезда блеснула своей стройной фигурой, длинными ногами и покорила фанов стальным прессом.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

При этом певица сообщила, что на время становится своеобразным тренером для своих поклонников. Вместе с собственным тренером Оля разработала программу для похудения и активно рекламирует ее в соцсетях. Именно это и стало поводом для дискуссий в комментариях.

Пока одни пользователи восхищались внешним видом Поляковой в 47 лет, другие заподозрили звезду в использовании не по назначению популярного препарата для диабетиков, который в последнее время часто упоминают в контексте быстрого похудения. На один из таких упреков Оля Полякова ответила довольно резко и без лишних намеков. Артистка объяснила, что никогда не прибегала к подобным методам и не видит в этом никакого смысла.

«Я никогда не была толстая, зачем мне "Оземпик"? Я 30 лет в одном весе, еще не было никаких "Оземпиков"», — ответила знаменитость.

Комментарии под постом Оли Поляковой / © instagram.com/polyakovamusic

