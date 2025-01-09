Оля Полякова в бикини ошеломила стройной фигурой без фотошопа и фильтров

Украинская певица Оля Полякова произвела фурор в Сети фото в бикини, на котором продемонстрировала свою стройную и подтянутую фигуру.

Исполнительница опубликовала кадр, на котором предстала в розовом купальнике, очках и с распущенными волосами. На снимке артистка позировала дома у двери. Певица демонстрировала свою стройную и подтянутую фигуру. Как отметила Оля Полякова, на фото она не использовала ни фотошоп, ни фильтры. Таких невероятных результатов знаменитости удалось добиться благодаря спорту.

"Ни фотошопа, ни фильтров! Спорт!" – коротко отметила артистка.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Фотографировала Олю Полякову ее подруга – ведущая Маша Ефросинина. Вполне возможно, что они вместе посещали баню. Кстати, Ефросинина уже оценила фото певицы. Ведущая отметила, что Полякова выглядит просто невероятно.

"Когда снимает не подружка, которая не завидует", — высказалась об удачных кадрах Оля Полякова.

Напомним, недавно возлюбленная певца Владимира Дантеса радовала пикантным контентом. Бизнесвумен Даша Кацурина произвела фурор в Сети своим фото в одних лишь колготках и черной кофточке.

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