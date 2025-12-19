ТСН в социальных сетях

Оля Полякова в блестящем мини-платье полежала в снегу и спела о "Женщине Снежинке"

Артистка представила новогоднюю премьеру.

Оля Полякова

Оля Полякова / © пресс-служба Оли Поляковой

Украинская певица Оля Полякова не оставила поклонников без приятных сюрпризов к Новому году.

Исполнительница выпустила зажигательную песню, под которую точно можно развлечься на праздники. Композиция получила название "Жінка Сніжинка". Это новогодняя премьера Оли Поляковой, которая приносит с собой ощущение праздника, тепла и магии момента. Легкая танцевальная композиция создана автором Евгением Трепловым и продакшн-командой "Фабрика хитов", с которой Оля работает последний год и вместе готовит альбом "Жінка з цікавим майбутнім".

В этой истории Новый год становится метафорой обновления: в ней есть нежная грусть, светлая надежда, любовь и ностальгия по тому, что было важным. "Жінка Сніжинка" напоминает, что настоящее чудо рождается тогда, когда мы верим в лучшее, живем здесь и сейчас, держимся за руки и остаемся друг для друга самой большой ценностью.

Вместе с песней Оля Полякова представила яркий клип. На видео артистка сменила несколько образов и представала перед зрителями в различных блестящих мини-платьях и со смелыми прическами. Поскольку в песне говорится о "Женщине Снежинке", то исполнительница даже полежала в снегу, конечно же, не настоящем, а искусственном.

Оля Полякова / © пресс-служба Оли Поляковой

Оля Полякова / © пресс-служба Оли Поляковой

Напомним, недавно Оля Полякова впервые призналась, как хотела заморозить яйцеклетки. Однако попытка оказалась неудачной.

