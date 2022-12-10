Оля Полякова в блестящем обтягивающем мини-платье зажгла на грузинском шоу с хитом "Королева ночі"

Украинская певица Оля Полякова, как известно, находится в Грузии, где участвует в грузинской версии проекта "Танцы со звездами".

Как ранее делилась исполнительница, ее цель – поддержать украинцев, которые временно вынужденно переехали в Грузию. Вместе с тем, Полякова постоянно говорит о полномасштабной войне в Украине и привлекает внимание к нашему настоящему.

Кроме того, Полякова в Грузии не забывает и о творчестве. Как рассказала артистка в интервью ТСН.ua, она уже успела записать дуэт с известным в Грузии артистом Анри Джохадзе, и буквально на днях побывала на грузинском Night life show.

Там артистка не только пообщалась с ведущим, но и зажгла с украиноязычной версией своего хита "Королева ночі". Сделала это Оля эффектно, появившись перед зрителями в роскошном блестящем обтягивающем мини-платье.

Присутствующие в зале зрители активно подплясывали и аплодировали украинской звезде, давая понять, что выступление им очень понравилось.

Ну а так исполнение Поляковой оценили ее подписчики в Instagram, где она поделилась видео с шоу: "вы наша зажигалочка", "Это гораздо лучше, драйвовей! Почему вы потеряли столько лет и времени поя на том русском, как шедеврально звучит украинский", "благодарна вам за перевод на украинский язык. Мед для ушей, просто супер".

Напомним, во время крайнего эфира шоу "Танцы со звездами" Грузия Оля Полякова с партнером Максом Ежовым продемонстрировала страстный пасодобль, станцевав его под украинскую народную песню "Ой, у лузі червона калина".

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