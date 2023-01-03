Оля Полякова в блестящем платье с разрезом зажгла в дуэте с известным грузинским исполнителем

Украинская певица Оля Полякова спела в зажигательном дуэте с известным грузинским исполнителем Анри Джохадзе.

В эфире праздничной программы "Новый год из Анри" на одном из телеканалов в Грузии Полякова и Джохадзе спели новый украиноязычный хит певицы "Чарівні очі". Кстати, грузинский певец также пел по-украински.

Видео с выступления певица поделилась на своей странице в Instagram.

Для выступления Полякова выбрала блестящее серебристое платье с глубоким декольте и разрезом, открывшим его длинные ноги. Запись дуэта состоялась еще тогда, когда Оля находилась в Грузии на съемках проекта "Танцы со звездами", в котором участвовала с танцором Максом Ежовым.

Отметим, что премьера песни "Чарівні очі" состоялась в канун Нового года. В основу трека легла запланированная песня Поляковой с исполнителем Олегом Винником "Длинные ноги", которая должна была выйти 8 марта 2022 года.

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