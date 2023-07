Оля Полякова в блестящих доспехах с мечом в руках возглавила украинскую колонну на ЛГБТ-марше в Лондоне

Певица Оля Полякова ошеломила своим появлением на ежегодном Марше гордости в Лондоне.

Исполнительница возглавила украинскую колонну во время праздничного шествия по улицам города и поддержала всех представителей украинского сообщества ЛГБТ+. Кадрамы с запада Полякова поделилась в своих Instagram-stories.

Оля Полякова в Pride in London / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Певица появилась на марше в воинственном образе с мечом в руках. Специально для Оли дизайнеры разработали блестящие доспехи в золотых и голубых оттенках, а на груди у певицы красовался герб Украины. Образ звезды дополнила роскошная корона на голове, а также золотой плащ.

Девушки из шоубалета Поляковой тоже были одеты под стать артистке — для них были разработаны костюмы с крыльями в цветах радуги, являющейся символом ЛГБТ сообщества.

"Борьба за свободу и ценность каждого украинца - это то, за что наша страна ежедневно борется в поединке с рашистским злом. Война не выбирает, какого ты пола, сексуальной ориентации или какой у тебя цвет глаз. На передовой победу одерживают также военные ЛГБТИК+, права которых до сих пор не урегулированы законодательно в вопросах узаконивания отношений, заботы о партнере, их совместном имуществе, детях... Защитить законно незащищенных от атак и травли, от преступлений на почве ненависти - это тот путь цивилизованной страны, который мы еще должны пройти. Украина уже ощутимо отличается от государства-агрессора, где идеология страны является человеконенавистнической к своим же согражданам, где права человека - фикция. Украина - это уже часть прогрессивного мира, независимо от того, как быстро мы выиграем эту войну", – ранее рассказывала о своем участии в шоу Полякова.

В этом году украинская делегация на марше вышла под лозунгом "Give us wings to protect our rainbow" ("Дайте нам крылья, чтобы защитить нашу радугу"), перефразированной цитатой президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Лондон — "Мы имеем свободу. Дайте нам крылья, чтобы ее защитить".

