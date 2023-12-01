Оля Полякова в дуэте с дочерью спела свою новую песню во время отдыха в Африке

Украинская певица Оля Полякова восхитила поклонников видео, на котором она вместе с дочерью Машей исполняет свою новую песню "Вишні".

Сегодня, 1 декабря, у певицы состоялась премьера песни "Вишні". Поэтому Полякова перед ужином на Занзибаре решила исполнить фрагмент нового трека в своем фотоблоге. Впрочем, сделала это в дуэте с 18-летней дочерью. В конце видео Оля забывает слова собственной композиции. Это вызывало смех у обоих.

Оля Полякова вместе со старшей дочерью исполнила свой новый хит

К слову, это последний день в Африке звезды и дочери. Поэтому на ужин они решили одеться очень изысканно. Знаменитость вместе с Машей предпочла черные оттенки одежды. По словам Поляковой, ее стилистом на вечер стала 18-летняя дочь. Она отдала маме из своего гардероба "мужской костюм", а сама подчеркнула свою стройную фигуру платьем.

Отметим, Оля Полякова вместе со старшей дочерью уже около недели находится на африканском курорте. Их отдых оказался насыщенным невероятными приключениями. В частности, недавно Маша оказалась под капельницами из-за серьезного диагноза, установленного в Африке.

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