Оля Полякова в коротеньких шортах и топе показала, как занимается спортом под открытым небом

Артистка показала, как держит себя в форме.

Певица Оля Полякова продемонстрировала свои спортивные навыки во время тренировки.

Исполнительница показала, как занимается спортом под открытым небом. Полякова появилась в кадре в нежно-розовом костюме – коротеньких шортиках и топе с глубоким декольте на тонких бретельках.

Как поделилась певица, чтобы держать себя в форме, она занимается бегом, а затем выполнит упражнения для плоской талии.

"Я только что сделала пять километров" Ноги просто гудят. Сейчас пойду качать еще пресс", – рассказала Оля.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Чтобы тело было в тонусе, певица также исполняет планку. Как рассказала Полякова, она без проблем стоит 30 секунд в планке перед другими упражнениями.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Правда, как говорит певица, у нее не всегда получается соблюдать режим тренировок. Однако исполнительница пытается держать себя в форме.

"Я снова вхожу в форму. Всю свою жизнь вхожу в форму. Всю жизнь я начинаю тренироваться, начинаю, но бросаю. Начинаю — бросаю, но начинаю", — пошутила Оля.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

В завершение своей тренировки Полякова отправилась в бассейн. Певица похвасталась результатами своих физических нагрузок в купальнике.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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