Оля Полякова в костюме воровки похитила Ефросинину и неожиданно обнажилась в кабриолете

Украинская певица Оля Полякова устроила настоящий сюрприз для поклонников. В новой видеоработе "Вкрала" она неожиданно "похитила" свою подругу и коллегу Машу Ефросинину.

Так, в новом клипе Полякова сначала сыграла злодейку в соответствующем костюме. Но впоследствии видео начинает приобретать другие краски, когда в кадре появляется ее коллега из шоу "Дорослі Дівчата". В кадре певица вместе с Машей Ефросининой демонстрируют, как важно вырываться из рутины и позволять себе наслаждаться моментом. Атмосфера видео передает ощущение свободы, жизнерадостности и дружеской близости.

"Иногда нам обоим нужно просто сказать: стоп! — и украсть друг друга из ежедневной суеты. Этот клип о том, как круто быть собой и наслаждаться моментом", — рассказала Полякова.

Маша Ефросинина тоже призналась, что съемки клипа стали для нее настоящим удовольствием. Более того, сейчас ведущая серьезнее задумывается об актерской карьере.

"Кто не знал, я очень люблю съемки! Весь процесс — от продумывания образа до актерской игры. И вообще, хочу попробовать себя в интересной роли на большом экране. И как только я об этом подумала, как мне звонит Оля и предлагает сняться в клипе! Сняться в клипе у моей самой красивой, сексуальной подруги, моей королевы — это двойной кайф. Да еще и песня сразу засела в голове, напеваю ее каждый день!" — поделилась ведущая.

К слову, "Вкрала" — это очередной шаг к будущему альбому Поляковой "Жінка з цікавим майбутнім", над которым артистка сейчас активно работает. По словам певицы, песня отражает дерзкую откровенность женщины, которая не сдерживает себя в желаниях и смело их проявляет.

В фирменном стиле Поляковой — смело, иронично и эмоционально — новый трек превратился в яркую историю о свободе чувств. Видео посвящено женской дружбе, легкости и умению оставаться девочками в любом возрасте.