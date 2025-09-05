- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 296
- Время на прочтение
- 2 мин
Оля Полякова в костюме воровки похитила Ефросинину и неожиданно обнажилась в кабриолете
Певица презентовала клип на песню "Вкрала", где главной героиней стала ее близкая подруга. За звездными развлечениями наблюдали десятки водителей на дороге.
Украинская певица Оля Полякова устроила настоящий сюрприз для поклонников. В новой видеоработе "Вкрала" она неожиданно "похитила" свою подругу и коллегу Машу Ефросинину.
Так, в новом клипе Полякова сначала сыграла злодейку в соответствующем костюме. Но впоследствии видео начинает приобретать другие краски, когда в кадре появляется ее коллега из шоу "Дорослі Дівчата". В кадре певица вместе с Машей Ефросининой демонстрируют, как важно вырываться из рутины и позволять себе наслаждаться моментом. Атмосфера видео передает ощущение свободы, жизнерадостности и дружеской близости.
"Иногда нам обоим нужно просто сказать: стоп! — и украсть друг друга из ежедневной суеты. Этот клип о том, как круто быть собой и наслаждаться моментом", — рассказала Полякова.
Маша Ефросинина тоже призналась, что съемки клипа стали для нее настоящим удовольствием. Более того, сейчас ведущая серьезнее задумывается об актерской карьере.
"Кто не знал, я очень люблю съемки! Весь процесс — от продумывания образа до актерской игры. И вообще, хочу попробовать себя в интересной роли на большом экране. И как только я об этом подумала, как мне звонит Оля и предлагает сняться в клипе! Сняться в клипе у моей самой красивой, сексуальной подруги, моей королевы — это двойной кайф. Да еще и песня сразу засела в голове, напеваю ее каждый день!" — поделилась ведущая.
К слову, "Вкрала" — это очередной шаг к будущему альбому Поляковой "Жінка з цікавим майбутнім", над которым артистка сейчас активно работает. По словам певицы, песня отражает дерзкую откровенность женщины, которая не сдерживает себя в желаниях и смело их проявляет.
В фирменном стиле Поляковой — смело, иронично и эмоционально — новый трек превратился в яркую историю о свободе чувств. Видео посвящено женской дружбе, легкости и умению оставаться девочками в любом возрасте.