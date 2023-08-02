Оля Полякова в купальнике посветила упругими ягодицами и похвасталась отдыхом в Италии

Украинская певица Оля Полякова показала, как проходит ее отпуск в Италии.

Исполнительница недавно вместе с 18-летней дочерью Марией улетела на отдых в санаторий, чтобы позаботиться о своем здоровье. В Instagram-stories артистка охотно делится кадрами из отпуска и показывает, чем занимается.

В частности, Оля купается в бассейне. Звезда показывала, как в розовом бикини погружалась в воду. На кадрах звезда засветила стройную и подтянутую фигуру и упругие ягодицы.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Также Оля вместе с Машей лакомятся изысканными блюдами в ресторане. Однако они успевают и заниматься спортом.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Только что сделали тренировки. Сейчас пьем смузи. Очень вкусно", — рассказала Оля.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Кстати, во время перелета потерялся багаж исполнительницы и ее дочери. Долгое время они ходили в вещах, которые выдали им в санатории. Когда же багаж наконец-то Оли и Маше вернули, то девушки обратили внимание, что заметно похудели.

Оля Полякова с дочерью / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Также в Италии Полякова с дочерью устроила фотосессию. Правда, снимками исполнительница пообещала поделиться со временем.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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