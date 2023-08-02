Оля Полякова в купальнике посветила упругими ягодицами и похвасталась отдыхом в Италии

Знаменитость находится в отпуске вместе с 18-летней дочерью.
Украинская певица Оля Полякова показала, как проходит ее отпуск в Италии.
Исполнительница недавно вместе с 18-летней дочерью Марией улетела на отдых в санаторий, чтобы позаботиться о своем здоровье. В Instagram-stories артистка охотно делится кадрами из отпуска и показывает, чем занимается.
В частности, Оля купается в бассейне. Звезда показывала, как в розовом бикини погружалась в воду. На кадрах звезда засветила стройную и подтянутую фигуру и упругие ягодицы.
Также Оля вместе с Машей лакомятся изысканными блюдами в ресторане. Однако они успевают и заниматься спортом.
"Только что сделали тренировки. Сейчас пьем смузи. Очень вкусно", — рассказала Оля.
Кстати, во время перелета потерялся багаж исполнительницы и ее дочери. Долгое время они ходили в вещах, которые выдали им в санатории. Когда же багаж наконец-то Оли и Маше вернули, то девушки обратили внимание, что заметно похудели.
Также в Италии Полякова с дочерью устроила фотосессию. Правда, снимками исполнительница пообещала поделиться со временем.
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