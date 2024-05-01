Оля Полякова в Лондоне встретилась с мамой и 12-летней дочерью и показала их редкие фото

Артистка поделилась, как проводит время с родными.

Украинская певица Оля Полякова впервые за долгое время встретилась с 12-летней дочерью и мамой Светланой Ивановной.

В частности, родные люди артистки из-за полномасштабной войны находятся в Великобритании, где Алиса сейчас также учится. Оля Полякова по делам приехала в Европу и, конечно же, не могла не посетить Лондон, чтобы провести время с мамой и младшей дочерью.

"Еду к маме и Алисе", — делилась с поклонниками исполнительница.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

В своем Instagram артистка показала кадры с их встречи. В частности, Оля Полякова поделилась, как проходил их завтрак. Певица подчеркнула, что проживание с бабушкой оказало положительное влияние на Алису и ее пищевые привычки изменились. Артистка заметила, что ее младшая дочь начала отдавать предпочтение более здоровой пище.

Мама Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"А что это, она у тебя начала есть здоровую пищу? Ты ешь авокадо, Алиса? Это точно ты? Что с тобой Англия сделала?" – удивленно поинтересовалась артистка.

Младшая дочь Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, недавно ресторатор Даша Кацурина делилась редким фото с мамой. Блогерша также рассказала об особых отношениях с родным человеком.

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