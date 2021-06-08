Оля Полякова в лосинах игриво выпятила упругие ягодицы

Артистка показала, как занималась спортом.
Известная украинская певица Оля Полякова, которая в последнее время редко публикует пикантные фото, наконец-то порадовала фолловеров соблазнительным контентом.
Так, в своем Instagram артистка показала фотографию, которую сделала во время тренировки на Оболонской набережной. На фотографии звезда появилась в белой футболке и обтягивающих лосинах. Исполнительница игриво выпятила упругие ягодицы.
"Спорт по расписанию! А у вас?" — написала знаменитость.
Поклонники оценили и старания кумира, и ее фигуру в комментариях.
- Невероятно красивая девочка, любящая мама 2 дочерей! Браво!
- Ну до чего же хороша
- Вы, Оля, замечательный мотиватор!
- Вау, Оля, огонь
Напомним, ранее Оля Полякова вспомнила, как над ней издевались девочки в детстве. Однажды из-за хейта будущая артистка сбежала из детского лагеря.