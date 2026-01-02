Оля Полякова с дочерью и зятем

Украинская певица Оля Полякова в мини устроила зажигательные танцы с зятем-иностранцем - мужем ее старшей дочери.

Маша Полякова вместе с избранником провела новогодние праздники в Украине. Новый год пара, похоже, тоже встречала в Киеве. В частности, Оля Полякова опубликовала видео, как они развлекались. Исполнительница показала, как в мини устраивала зажигательные танцы с зятем-иностранцем Эденом Пассарелли под праздничную песню. Похоже, муж Маши однозначно нашел общий язык со звездной тещей.

К танцу также присоединилась и дочь Оли Поляковой. Маша не сдерживалась и развлекалась вместе с мамой на импровизированном танцполе в доме.

Отметим, летом прошлого года старшая дочь Оли Поляковой вышла замуж за иностранца. В конце 2025 года Маша вместе с мужем приехала из США в Украину, где они и встретили новогодние праздники. Это впервые Оля Полякова познакомилась с зятем вживую, а не через видеосвязь.

