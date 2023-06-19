Оля Полякова в облегающем наряде показала, как пытается сбросить лишние килограммы

Певица Оля Полякова показала, какие физические упражнения помогают ей держать себя в хорошей форме.

Звезда в сторис в Instagram призналась, что в последнее время набрала лишних для себя четыре килограмма, поэтому сейчас активно тренируется, чтобы сбросить их.

"У меня плюс четыре и выиграют от этого мою грудь. Немного есть животика, хочу сбросить", — поделилась Полякова.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля поделилась кадрами по своей тренировке, которую она делает дома самостоятельно. Так, в черном облегающем топе и лосинах певица показала, как качает пресс и уверенно стоит в планке.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Кроме того, Оля занимается бегом и пытается следить за своим питанием. Однако расстраиваться из-за лишнего веса певица не спешит и видит плюсы даже в этом.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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