Оля Полякова в образе мавки представила мощный дуэт с Артемом Пивоваровым на стихи Леси Украинки

Певец Артем Пивоваров продолжает приобщать украинских исполнителей к своему авторскому культурному проекту "Твої вірші, мої ноти".

Его Пивоваров создал для популяризации и поддержки украинской культуры, поэтов и писателей через призму музыки. Так, уже был дуэт с Надей Дорофеевой и Златой Огневич.

В этот раз Артем Пивоваров представил мощный дуэт с тренером "Голосу країни-12" Олей Поляковой. Они записали общую песню на стихотворение легендарной поэтессы Леси Украинки.

Артем Пивоваров

"Леся Украинка сделала большой вклад в развитие культуры, способствовала формированию важных ментальных черт украинцев. Поэтому я не мог обойти вниманием эту выдающуюся фигуру в проекте "Твої вірші, мої ноти". Ее творчество несет в себе национальную идею, в частности, напоминает о ценности воли и силы духа. Сейчас мы транслируем эту идею на весь мир. Как бы трудно ни было, не прекращаем мечтать, не ограничивая полет своих мыслей. И эту внутреннюю свободу мы должны сохранить и передать следующим поколениям", — прокомментировал Пивоваров.

Свои части визуализации артисты снимали отдельно: Артем – в горах Словении, Оля – на Днепре в Украине. В видео Полякова предстала в необычном, нежном и чувственном образе.

Оля Полякова

"С приходом войны наши дети напуганы, навсегда травмированы, мы окутаны страхом за их жизнь. Именно через эту песню "Тішся" мы с Артемом обращаемся к детям и взрослым словами Леси Украинки о том, что не нужно забывать радоваться каждому мгновению детства, мечтать и быть свободными в своих мыслях и стремлениях", – отметила Полякова.

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