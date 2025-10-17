Оля Полякова в образе воительницы восхитила соблазнительными танцами в новом супергеройском клипе

Оля Полякова / © пресс-служба Оли Поляковой

Украинская певица Оля Полякова открывает новую страницу в своем творчестве.

Исполнительница спела на английском и уже представила трек Warrior. Это первая композиция из будущего англоязычного альбома артистки. Оля Полякова уже и успела представить клип на трек. Видеоработа была создана в соавторстве с британскими продюсерами компании Red Triangle на лейбле state51.

"Это масштабная экспериментальная работа, соединившая живую съемку, 3D-графику и технологии искусственного интеллекта. Мы стремились создать клип в стиле супергеройских фильмов и комиксов, вдохновленный идеей мультивселенной. Warrior - это история о силе духа, борьбе добра и зла, смелости быть собой и возрождении после испытаний", - делится режиссер клипа Митя Шмурак.

Образ княгини Ольги и суперженщины для клипа создали MU Production. Хореографом-постановщиком видео выступил Олег Жежель, основатель группы Kazaky.

К записи песни Warrior присоединился британский ЛГБТ-хор The Force Choir - коллектив из пятидесяти певцов, под руководством музыкального директора Jamie Powe. Их энергия силы, принятия и свободы органично переплетается с главным месседжем самой песни.

Напомним, ранее Оля Полякова заявила, что подает заявку на нацотбор на "Евровидение-2026". Артистка обратилась к "Суспільному" с просьбой изменить правила конкурса.