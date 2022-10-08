Оля Полякова в обтягивающем комбинезоне дала концерт в Киеве и впервые спела "Королеву ночи" на украинском

Певица и тренер "Голосу країни-12" дала благотворительный концерт в одном из столичных заведений.

Украинская певица и тренер проекта "Голос країни-12" Оля Полякова в пятницу, 7 октября, дала благотворительный концерт в Киеве.

Выступление звезды состоялось в одном из ресторанов Киева. Благотворительное мероприятие было организовано в поддержку 241 бригады, 242 батальона ТрО ВСУ.

На сцену Полякова вышла в красивом блестящем обтягивающем комбинезоне золотистого цвета. Минувшим вечером раздались новые хиты артистки на украинском, которые с недавних пор пополнили ее репертуар. В частности, Оля порадовала присутствующих дуэтным треком с Артемом Пивоваровым "Тішся", "Все буде добре, Оля", "Долечка".

Оля Полякова дала благотворительный концерт в Киеве

Впрочем, настоящим сюрпризом для фанатов Поляковой стал ее переведенный на украинский хит "Королева ночи". Правда, в припевении Оля оставила "ти тепер свободний, більше ти не модний". Звезда поторопилась ответить на вероятный хейт по поводу того, что "свободний" не украинское слово:

"Сейчас прицепятся, что "свободний" слова нет. Есть слово "свобода" и вообще в песнях не обязательно петь только на чистом украинском", — прокомментировала Полякова.

Напомним, на днях Оля Полякова без макияжа провела поклонникам экскурсию по своим теплицам и показала, что у нее растет на огороде.

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