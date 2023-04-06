Оля Полякова в откровенном платье с пикантными разрезами устроила зажигательные танцы в новом клипе

Артистка представила первый клип за последний год.

Украинская певица Оля Полякова порадовала поклонников новинкой.

Артистка представила яркую и атмосферную видеоработу на песню "Танцюю, як в останній раз". В клипе Полякова предстает в достаточно откровенном образе. Оля была одета в серебристое платье с пикантными разрезами, которое подчеркнуло стройную фигуру знаменитости. Также артистка устраивала зажигательные танцы с чувственными движениями.

Режиссером клипа исполнительницы стали Дмитрий Шмурак, который работал над многими хитами Поляковой, а также фотограф Соня Плакидюк.

Отметим, это первая видеоработа исполнительницы, которую она представила за последний год.

Напомним, саму песню Оля Полякова запремьерила еще в середине февраля. Как говорила артистка, трек "запремьерила" стал для нее манифестом сильной женщины.

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