Оля Полякова в провокационном платье снялась в пикантном фотосете

Певица очаровала своей изящной фигурой и стильным образом.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Оля Полякова

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова снялась в новом соблазнительном фотосете, в котором предстала в провокационном полупрозрачном платье.

Артистка предстала в таком образе из-за новой композиции «Вкрала», премьера которой состоялась в начале августа. Вероятно, такой откровенный образ был создан для клипа на трек.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Под постом в Instagram звезда тематически написала строчку из песни "Моя любов злочинна, та каяття не буде…" и спросила у поклонников, что они делали ради любви.

"А какие безумства вы совершали ради любви?" — написала Полякова.

Реакция фанов под постом певицы была бурной:

  • Словно бронзовая статуя!

  • Мерлин Монро — украинская.

  • Роскошная!

Напомним, недавно Оля Полякова призналась, что думает о муже-иностранце 20-летней дочери. Артистка раскрыла свое отношение к зятю.

