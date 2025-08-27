Оля Полякова в провокационном платье снялась в пикантном фотосете

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова снялась в новом соблазнительном фотосете, в котором предстала в провокационном полупрозрачном платье.

Артистка предстала в таком образе из-за новой композиции «Вкрала», премьера которой состоялась в начале августа. Вероятно, такой откровенный образ был создан для клипа на трек.

Под постом в Instagram звезда тематически написала строчку из песни "Моя любов злочинна, та каяття не буде…" и спросила у поклонников, что они делали ради любви.

"А какие безумства вы совершали ради любви?" — написала Полякова.

Реакция фанов под постом певицы была бурной:

Словно бронзовая статуя!

Мерлин Монро — украинская.

Роскошная!

