Оля Полякова в серебристом боди засунула в горло метровую колбасу в новом клипе

Оля Полякова в серебристом боди засунула в горло метровую колбасу в новом клипе

Артистка выпустила видео на трек "Взрослая девочка".

Украинская певица Оля Полякова, которая на днях ответила на слова Валерия Меладзе, что она фрик, выпустила очередную забавную видеоработу.

Артистка представила новый клип на зажигательную композицию "Взрослая девочка". Сюжет видео и песни — о том, что в потоке дел и житейских забот нужно беречь свою внутреннюю девочку: заботиться о ней, баловать и регулярно выгуливать.

Кроме того, видео воплощает в себе мечту каждого артиста: наплодить своих клонов и подсчитывать прибыль, забыв о трудностях гастрольного графика и «жизни на колесах» по разбитым дорогам.

Над самым экспериментальным клипом певицы работал Любомир Левицкий — знаменитый украинский режиссер, работающий в Голливуде. Левицкий не специализируется на музыкальных видео, но для Поляковой сделал исключение. Режиссер создал технически сложную, амбициозную работу, главную роль в которой исполнила звезда комедийной франшизы "Скажене весілля" Инна Приходько.

Другой особенностью видео стало использование нейромаркетингових исследований, которые совершила одна из украинских компаний. В том числе благодаря нейромаркетингу получился продукт, максимально близкий к потребностям и ожиданиям аудитории Поляковой.

"Перед нами стояла задача комплексно проанализировать клип Оли: определить, какие кадры в клипе больше нравятся людям, а какие лучше переделать, какие слова в песне приятные, а какие не совсем понятны. Реакции фокус-группы измеряли спецоборудованием: нейрошлемом, датчиками измерения пульса и пота на пальцах, устройством для фиксации взгляда. Все это помогло определить сцены с максимальным привлечением зрителя и моменты, которые требуют доработки. Все наши рекомендации были приняты командой продакшна и успешно внесены в финальной версии клипа, что позволило ему стать таким, какой будет лучше "заходить "мозгу человека", — прокомментировали в компании.

Над песней работали Дмитрий Сысоев — постоянный соавтор Оли, ответственный за ее хиты "Лед тронулся" и "Эй, секундочку", и известный украинский музыкант Мирослав Кувалдин.

Напомним, что 26 октября 2021 в киевском "Дворце Спорта" Оля Полякова даст финальный концерт в рамках шоу-программы "Королева ночи".

Напомним, не так давно стройная Оля Полякова в бикини похвасталась бесконечно длинными ногами. Артистка позировала в фонтане.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку