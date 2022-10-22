Оля Полякова вернула свою страницу в Instagram и обратилась к тем, кто жаловался на нее в Сети

Певица Оля Полякова вернулась в социальную сеть Instagram, после того, как ее заблокировали из-за освещения правды о войне в Украине.

В своем первом сторис после двухдневной блокировки страницы исполнительница поблагодарила министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова и всех, кто помогал ей добиться справедливости.

"Прекрасная новость, неожиданная, если честно! Когда в последний раз удаляли мою страницу, я месяц ожидала ее возвращения, а сейчас только двое суток. Теперь мы снова вместе, вместе к победе", — сказала Полякова.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Также певица сразу обратилась и к хейтерам и поклонникам "русского мира", из-за жалоб которых страница звезды и попала в бан.

"Если те, кто жаловались, думают, что я прекращу свою информационную войну, то зюськи вам", — заявила на своей странице Полякова.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

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