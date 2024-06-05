Оля Полякова во время войны возвращает 12-летнюю дочь в Украину: "Устала выслушивать слезы"

Украинская певица Оля Полякова сообщила, что возвращает младшую дочь жить в Украину.

Во время полномасштабной войны исполнительница вывезла Алису за границу. Девочка два года прожила в Великобритании. Впрочем, разлука с домом, родными, друзьями и привычной средой нелегко далась для 12-летней Алисы. Она постоянно просила маму, чтобы та забрала ее обратно в Киев.

"Два года постоянных истерик и грусть за домом! Хоть она учится там в прекрасной школе, без тревог и бомбоубежищ! Но все! Возвращается в свою школу, свой дом, несмотря на то, что здесь не так безопасно, отключают свет, постоянные тревоги и учебный процесс будет не легок!" – поделилась артистка.

Младшая дочь Оли Поляковой с подругой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Дочь Оли Поляковой через две недели вернется в Киев. Певица решила больше не травмировать эмоциональное состояние Алисы. Впрочем, Оля добавила, что дочери придется снова адаптироваться, ведь той жизни, которая была до войны, больше не будет.

"То, что ее резко оторвали от того, что она любила, травмировало сильно и сфокусировало, что только вернувшись она обретет жизнь, которую потеряла. Она не понимает еще: как было — уже никогда не будет... Я устала каждый день выслушивать слезы! Через два недели Алиса возвращается в Киев, свою школу, к своим друзьям, ко мне!" – рассказала исполнительница.

Напомним, недавно Оля Полякова столкнулась с критикой. Артистку упрекнули, что она, мол, развлекается на концертах во время войны. Певица не стала терпеть и резко ответила на хейт.

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