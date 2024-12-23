Оля Полякова восхитила фото дочерей-красавиц и высказалась о материнстве

Знаменитость призналась, считает ли она себя идеальной матерью.
Украинская певица Оля Полякова показала редкий контент сразу с обеими дочками.
Ранее звездная мама в большинстве хвасталась снимками со своей старшей 19-летней дочерью Машей. Однако в этот раз певица в фотоблоге показала еще и младшую 13-летнюю Алису. Девушки вместе попозировали в заведении и очаровали своим видом.
В то же время артистка поделилась размышлениями о воспитании дочерей. Полякова призналась, что сомневается, может ли она отнести себя к статусу идеальной матери. Впрочем, в конце исполнительница пришла к выводу, что на самом же деле она уникальна по-своему.
"Они так выросли, мои прекрасные девочки! Всегда думаю была ли и есть ли я хорошей матерью, никогда невозможно однозначно ответить... Но как говорила моя свекровь – другой у них не будет! Пусть будут счастливы все девочки на земле!", — растрогала Полякова.
В комментариях юзеры удивились, как быстро Маша и Алиса так могли повзрослеть и акцентировали внимание на их красоте:
- Копия мамы и копия папы. Вы молодцы
- Такие разные и одновременно такие уникальные
- Невероятно красивые, счастливой судьбы
Напомним, недавно Оля Полякова показала, как с двумя дочерьми отдыхает во время зимнего отпуска. Звезда рассекретила, где они оказались и чем занимаются.
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