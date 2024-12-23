Оля Полякова восхитила фото дочерей-красавиц и высказалась о материнстве

Украинская певица Оля Полякова показала редкий контент сразу с обеими дочками.

Ранее звездная мама в большинстве хвасталась снимками со своей старшей 19-летней дочерью Машей. Однако в этот раз певица в фотоблоге показала еще и младшую 13-летнюю Алису. Девушки вместе попозировали в заведении и очаровали своим видом.

Оля Полякова с дочками / Фото: instagram.com/polyakovamusic

В то же время артистка поделилась размышлениями о воспитании дочерей. Полякова призналась, что сомневается, может ли она отнести себя к статусу идеальной матери. Впрочем, в конце исполнительница пришла к выводу, что на самом же деле она уникальна по-своему.

"Они так выросли, мои прекрасные девочки! Всегда думаю была ли и есть ли я хорошей матерью, никогда невозможно однозначно ответить... Но как говорила моя свекровь – другой у них не будет! Пусть будут счастливы все девочки на земле!", — растрогала Полякова.

Оля Полякова с дочками / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова с дочками / Фото: instagram.com/polyakovamusic

В комментариях юзеры удивились, как быстро Маша и Алиса так могли повзрослеть и акцентировали внимание на их красоте:

Копия мамы и копия папы. Вы молодцы

Такие разные и одновременно такие уникальные

Невероятно красивые, счастливой судьбы

Напомним, недавно Оля Полякова показала, как с двумя дочерьми отдыхает во время зимнего отпуска. Звезда рассекретила, где они оказались и чем занимаются.

Читайте также: