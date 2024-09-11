Оля Полякова восхитила редким фото с мужем и оригинально поздравила его с годовщиной свадьбы

В семье украинской певицы Оли Поляковой важный праздник. Артистка вместе со своим мужем, бизнесменом Вадимом Буряковским, 11 сентября отмечает годовщину свадьбы.

Супруги уже 20 лет живут в официальном браке. Поэтому по случаю важного праздника артистка посвятила возлюбленному пост в Instagram. В частности, исполнительница опубликовала редкое архивное фото с избранником, где она нежно обнимает его, пока тот улыбается.

Также Оля Полякова адресовала Вадиму Буряковскому теплые слова. Певица поблагодарила возлюбленного за то, что он в свое время помог ей в жизненном пути, а затем дал возможность двигаться самой и расти в браке. Артистка очень благодарна мужу за поддержку, любовь и их двух замечательных дочерей.

Оля Полякова с мужем / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Ну что, 20 лет! Мне казалось, что это невозможно, но он сделал невозможное! Сначала взял меня на ручки, а потом научил ходить и делать все самой. А потом не мешал — только поддерживал и хвалил! Понимаю, что это несколько родительская позиция, но с женщиной, которая была в детской, невозможно иначе! Но я выросла в этом браке, в любви и тепле, и стала взрослой, независимой и самоуверенной! И мы теперь родители нашим прекрасным девочкам, а друг другу - родные люди, а еще мы лучшие друзья! Любовь? Да, она сама — взрослая, безопасная, уютная!" – обратилась к возлюбленному певица.

Отметим, Оля Полякова и Вадим Буряковский поженились 20 лет назад. Пара воспитывает двух дочерей – 19-летнюю Марию и 12-летнюю Алису. Кстати, вскоре Маша отправляется на учебу. Девушка получит образование в университете Беркли, США.

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