Оля Полякова возле загородного особняка покупалась в чане и рассказала, как прошли ее выходные

Украинская певица Оля Полякова рассказала о своих выходных в собственном загородном особняке.

Так, артистка решила сполна отдохнуть и посвятить день исключительно себе и бьюти процедурам. Сначала Оля в ярко розовом купальнике посидела в горячем чане под открытым небом вблизи загородного дома и спела для поклонников собственных песен. К слову, позади певицы открывается вид на озеро, которое в некоторых местах покрытое льдом.

Оля Полякова в своем загородном доме / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова в своем загородном доме / Фото: instagram.com/polyakovamusic

После такой СПА-процедуры Полякова переоделась и погрелась возле камина в доме. А потом устроила себе чайную церемонию на фоне того, как разгорались дрова.

Оля Полякова в своем загородном доме / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова в своем загородном доме / Фото: instagram.com/polyakovamusic

В своем фотоблоге звезда в халате и тюрбане также поделилась, что она сходила на массаж и сделала себе несколько масок для того, чтобы подготовиться к насыщенным рабочим будням.

Оля Полякова в своем загородном доме / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"У меня сегодня бьюти день. Я была в чане, делала массаж. Теперь делаю кислотную маску и сделаю отбеливающую маску, потому что завтра у меня съемки", - рассказала знаменитость.

Напомним, недавно Оля Полякова отметила свое 45-летие. Праздник прошел в довольно необычном месте, артистку поздравило много украинских звезд. Певица также показала, что они ей подарили.

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