Оля Полякова возмутилась, что волонтерам приходится покупать лодки для эвакуации людей с Херсонщины

Певица Оля Полякова эмоционально отреагировала на то, что волонтерам приходится собирать средства для приобретения лодок, крайне необходимых для эвакуации людей из подтопленной Херсонщины.

В сторис в Instagram исполнительница возмутилась тем, что кто-то до сих пор пытается заработать на продаже лодок, которые так необходимы для спасения жизней десятков людей.

"Все мы в ужасе из-за того, что произошло на Каховской ГЭС и того, что Херсонская область затоплена. Но я больше всего в ужасе от того, что мои волонтеры собирают средства на лодки. Я в ужасе от того, что эти лодки кто-то продает", – возмутилась Полякова.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

На собственном примере певица призвала владельцы лодок бесплатно отдать их волонтерам на время, пока продолжается эвакуация.

"Люди, я свою лодку отдала бесплатно! Я прошу, люди, у которых есть свои лодки — резиновые моторные, легкие металлические, — предоставьте! Мы вам их вернем. Если вы сейчас через меня напишете, я вам даю слово, что мы вам ее вернем", — обратилась к подписчикам Оля.

Чтобы помочь волонтерам певица начала сама искать владельцев водного транспорта, которые могут предоставить его для эвакуации. Но настойчиво попросила всех неравнодушных откликнуться.

"Я уже позвонила своим соседям, нашла еще одну лодку. У кого есть железная лодка, пять лошадиных сил, пожалуйста, напишите. Если не вернем, я возместю ущерб. Я вас очень прошу!", — обратилась к фанатам Полякова.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, что в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в зоне затопления оказались города по обеим берегам Херсонщины. По состоянию на утро 11 июня более 30 населённых пунктов на подконтрольной Украине территории остаются затопленными.

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