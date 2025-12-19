- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 430
- Время на прочтение
- 2 мин
Оля Полякова рассказала о неудачной попытке заморозить яйцеклетки: "Второй раз это не буду делать"
Артистка объяснила, почему второй раз на это уже не решится.
Украинская певица Оля Полякова впервые рассказала, как пыталась заморозить яйцеклетки.
Оля Полякова на проекте "Дорослі дівчата" говорит, что наткнулась на не очень добросовестного врача. Яйцеклетки, которые у нее собрали для заморозки, были недозрелыми. Второй раз на этот опыт исполнительница уже не решится. Артистка говорит, что ей необходимо будет в течение двух недель принимать специальные препараты, которые в ее возрасте уже могут спровоцировать менопаузу.
"Я хотела заморозить яйцеклетки, и у меня не получилось. Думаю, был не очень добросовестный врач. Я говорила, что у меня нет времени, что мне надо уехать. Это нетрудный процесс, но эти клетки должны вызреть. И мне собрали не очень зрелые яйцеклетки, и я второй раз уже это не буду делать, потому что там нужно две недели колоть препараты, они вызревают эти яйцеклетки. Потом ты их собираешь. В таком возрасте, как у меня, уже можно спровоцировать менопаузу", - поделилась артистка.
К слову, Оля Полякова воспитывает двоих детей - 20-летнюю Машу и 14-летнюю Алису. Певица призналась, что хотела заморозить яйцеклетки на тот случай, если ей в будущем захочется стать мамой снова. Однако пока этот план исполнительница отвергла.
"Я подумала, что пусть там у меня лежит. Если мне захочется, я себе сделаю, когда мне будет 50 с чем-то или 60 лет. А почему бы и нет?", - добавила певица.
Напомним, недавно старшая дочь Оли Поляковой приехала в Украину из США. Маша прибыла не сама, а привезла с собой мужа-иностранца. Дочь исполнительницы уже показала его первые впечатления от Киева.