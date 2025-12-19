Оля Полякова рассказала о неудачной попытке заморозить яйцеклетки: "Второй раз это не буду делать"

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Реклама

Украинская певица Оля Полякова впервые рассказала, как пыталась заморозить яйцеклетки.

Оля Полякова на проекте "Дорослі дівчата" говорит, что наткнулась на не очень добросовестного врача. Яйцеклетки, которые у нее собрали для заморозки, были недозрелыми. Второй раз на этот опыт исполнительница уже не решится. Артистка говорит, что ей необходимо будет в течение двух недель принимать специальные препараты, которые в ее возрасте уже могут спровоцировать менопаузу.

"Я хотела заморозить яйцеклетки, и у меня не получилось. Думаю, был не очень добросовестный врач. Я говорила, что у меня нет времени, что мне надо уехать. Это нетрудный процесс, но эти клетки должны вызреть. И мне собрали не очень зрелые яйцеклетки, и я второй раз уже это не буду делать, потому что там нужно две недели колоть препараты, они вызревают эти яйцеклетки. Потом ты их собираешь. В таком возрасте, как у меня, уже можно спровоцировать менопаузу", - поделилась артистка.

Реклама

Оля Полякова / © пресс-служба Оли Поляковой

К слову, Оля Полякова воспитывает двоих детей - 20-летнюю Машу и 14-летнюю Алису. Певица призналась, что хотела заморозить яйцеклетки на тот случай, если ей в будущем захочется стать мамой снова. Однако пока этот план исполнительница отвергла.

"Я подумала, что пусть там у меня лежит. Если мне захочется, я себе сделаю, когда мне будет 50 с чем-то или 60 лет. А почему бы и нет?", - добавила певица.

Напомним, недавно старшая дочь Оли Поляковой приехала в Украину из США. Маша прибыла не сама, а привезла с собой мужа-иностранца. Дочь исполнительницы уже показала его первые впечатления от Киева.