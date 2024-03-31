Оля Полякова впервые отреагировала на "слив" ее интимных фото с известным ведущим Мицкевичем: "Жаль"

Украинская певица Оля Полякова впервые прокомментировала клевету о якобы отношениях с блогером и экс-участником шоу "МастерШеф" Владиславом Мицкевичем, который недавно запостил в Сеть их пикантные фото с поцелуями.

По словам Оли, это все полный бред и провокативные фото были сделаны прямо у нее в доме. И добавила, что таким странным образом Владислав решил стать популярным после расторжения их рабочих отношений.

"Сам автор этих пьяно-наркотических сторис уже на все ответил, все возразил и извинился. Правда, осадок остался. Это обычный хайп на мести из-за того, что не получилось сотрудничество, дружба. Жалею только потому, что я сразу не поняла, с каким человеком имею дело. Мы сотрудничали. Он был у меня дома, снимал здесь. Даже те фото были сделаны у меня. Этот человек дружил с моей семьей", - рассказала артистка у себя в фотоблоге.

Оля Полякова и Влад Мицкевич на светском мероприятии

Кроме того, звезда объяснила причину увольнения Владислава Мицкевича. По ее словам, он имел значительную алко- и наркозависимость и долгое время шантажировал их семью.

"Сегодня молодые люди хотят получить все и сразу. И могут, к сожалению, пожертвовать рабочими и дружескими отношениями. Мне досадно. Он работал у меня, был уволен, шантажировал нас и сделал то, что сделал. Он был уволен из-за употребления алкоголя и наркотических препаратов. У меня очень много таких фоток с друзьями, то правда", - подчеркнула Полякова.

Оля Полякова и Влад Мицкевич

Также знаменитость ответила, что не собирается наказывать блогера после такого низкого поступка:

"Что с него взять за эту клевету и ф*гню? В суд на него подать? С этого человека нечего взять. От слова совсем. Там проблемы со всем", - обьяснила Оля Полякова.

Напомним, ранее ведущий и блогер Владислав Мицкевич утверждал, что якобы был "любовником" Оли Поляковой. И даже уверял, что год они проживали вместе в отдельной квартире и опубликовал общие фото с поцелуями. Впрочем, вскоре он удалил все провокационные сторис с артисткой и объяснил, что был под влиянием крепкого алкоголя. К тому же блогер публично извинился перед звездой.

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