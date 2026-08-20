Оля Полякова впервые после ДТП вышла на связь и раскрыла состояние дочери, которую забрала "скорая"

Оля Полякова с дочерью Машей / © instagram.com/polyakovamusic

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Украинская певица Оля Полякова, которая 19 августа попала в ДТП, впервые вышла на связь после аварии.

Артистка опубликовала пост в Instagram-stories. Исполнительница отметила, что сейчас они с 21-летней Машей, которая в момент ДТП тоже находилась в автомобиле, восстанавливаются в Одессе. По словам Оли Поляковой, в целом она и ее дочь чувствуют себя хорошо.

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Однако Маше Поляковой после аварии все же необходима помощь медиков, поскольку девушка получила травмы. Певица рассказала, что у ее дочери перелом носа и глазницы, поэтому сейчас врачи оказывают ей помощь

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Вместе с тем артистка обратилась к поклонникам. Исполнительница поблагодарила всех, кто за них с дочерью волновался и выражал слова поддержки.

«Мы в общем порядке, но у Маши перелом носа и глазницы. Ею занимаются врачи. Спасибо за поддержку», — поделилась исполнительница.

Пост Оли Поляковой / © instagram.com/polyakovamusic

Отметим, Оля Полякова 19 августа попала в ДТП. В авто, в котором находилась артистка и ее дочь, въехало другое, в результате чего транспортное средство артистки слетело в кювет. С исполнительницей все относительно хорошо, а вот ее дочь с места происшествия забрала скорая.

Кстати, рэперша alyona alyona неожиданно разгневалась от увиденного ДТП Оли Поляковой. Исполнительница эмоционально вспомнила случай музыканта Кузьмы Скрябина, который погиб в результате аварии.

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