Оля Полякова впервые призналась, как Маша Ефросинина ее сильно обидела: "Я отомстила"

Украинская певица Оля Полякова впервые рассказала, что долгое время была обижена на ведущую Машу Ефросинину.

В новом выпуске шоу "Дорослі дівчата" исполнительница рассказала ведущей, почему держала на нее зло. Как призналась Оля, Маша ее сильно оскорбила сначала на одном шоу, а затем на другом. Полякова поделилась, что Ефросинина тогда была с ней грубой.

Оля Полякова и Маша Ефросинина

"Я всегда к тебе была очень расположена. Помнишь, ты делала проект "Маша". Я к тебе пришла. Я была к тебе так расположена, а ты меня под**бывала всю съемку, и вообще ты тогда была зла и неприятна Потом я пошла к тебе на передачу, меня очень долго уговаривали. После того, как ты меня под**бывала, я к тебе уже очень плохо относилась. Я эти обиды все проглотила, я ничего тебе не сказала, но я их запомнила. Меня очень уговаривали пойти на эту программу, я не хотела к тебе идти совсем, но меня уговорили. Я пошла, и ты в той программе была со мной снова злая. Ты сидела, давала мне оценки. Очень ты мне там тоже не понравилась ", – поделилась Полякова.

Оля Полякова

Артистка призналась, что именно это стало причиной того, что она не пришла на интервью к Ефросининой. Хотя ведущая ждала певицу восемь часов, заплатила за студию, выплатила гонорары команде.

"Я доехала и поняла, что не могу идти к тебе на интервью. Не могу и не хочу. Это было впервые, когда я реально понимала, что тебя подставила. И я где-то тебе отомстила, если честно", – рассказала Оля.

Оля Полякова и Маша Ефросинина

Однако уже в следующий раз Полякова пришла на интервью. А все потому, что артистка заметила, что ведущая изменилась в лучшую сторону.

"Ты стала другой, я поняла, что ты меняешься. Мы знали три разных Маши. Первая – ты была открытая, забавная, искренняя. Потом что-то с тобой произошло, ты стала очень напряженной, сконцентрированной и злющей. А потом с тебя как стало это все отпадать... Ты уже не такая, какой ты была, ты совсем другая. Но ты стала теплее, человечнее, добрее. Ты совсем другая сейчас в общении, очень приятная. Но было время, когда с тобой было неприятно, потому что всегда ожидалось от тебя подколки, и ты это делала", – откровенно призналась Оля.

Напомним, в этом же выпуске шоу Маша Ефросинина вспомнила, как хотела сфотографироваться с голливудским актером Томом Хэнксом. Впрочем, знаменитость ей отказал. Ведущая объяснила почему.

Читайте также: