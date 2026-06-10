Оля Полякова впервые за долгое время показала 63-летнюю маму и дочь после долгой разлуки

Оля Полякова

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Украинская артистка Оля Полякова поделилась редкими семейными кадрами и показала момент воссоединения с мамой Светланой и старшей дочкой Машей, которых не видела уже длительное время.

Встреча семьи состоялась в столице Польши. В Варшаву каждая из них прилетела из разных уголков мира. Сама Полякова прибыла после отдыха во Франции, ее мама прилетела из Великобритании, а дочь Маша — из США, где сейчас живет вместе с мужем-иностранцем и учится. Компанию девушке составил и ее домашний любимец, которого она взяла с собой в путешествие.

«Все приземляемся в Варшаве. Мама моя из Англии, Маша — из Бостона, Америка, а я — из Франции. Сейчас встретимся и сядем на поезд. Я своего ребенка не видела сто лет», — поделилась певица.

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Маша Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Дочь и мама Оли Поляковой / © instagram.com/polyakovamusic

Артистка призналась, что с нетерпением ждала этой встречи, ведь давно не виделась с дочкой. По прибытии семья наконец встретилась в аэропорту. Эмоций артистка не сдерживала: дарила объятия и поцелуи. Также Полякова засыпала родных комплиментами и сделала несколько памятных фотографий, которыми и поделилась в Instagram.

Судя по сториc артистки, после встречи в Польше семья планирует продолжить путешествие вместе. Вероятно, конечным пунктом маршрута станет Украина, где они смогут провести больше времени друг с другом.

Напомним, недавно Оля Поялкова попала в скандал после нового клипа. Она воспроизвела сцену с «распятием», разожгла дискуссию в Сети и уже отреагировала на упреки в богохульстве.

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