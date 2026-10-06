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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Оля Полякова впервые за долгое время показала младшую 15-летнюю дочь: "Ее боятся даже соседи"

Артистка нежно поздравила Алису с днем рождения.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Оля Полякова

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

В семье украинской певицы Оли Поляковой особенный праздник. Младшая дочь артистки празднует день рождения.

В этом году Алисе исполняется уже 15 лет. Поэтому по случаю особенной даты знаменитость посвятила ей пост в Instagram. Оля Полякова впервые за долгое время опубликовала фото младшей дочери. Правда, снимок был архивным. Как призналась исполнительница, Алиса запрещает ей делиться ее фотографиями в соцсетях.

Также артистка адресовала ей нежные слова. Оля Полякова пожелала младшей дочери самого главного — быть здоровой и счастливой. Все остальное, как дала понять знаменитость, Алиса достигнет сама, мол, такой уж у нее характер. Как шутит певица, ее дочь «боятся даже соседи».

Младшая дочь Оли Поляковой / © instagram.com/polyakovamusic

Младшая дочь Оли Поляковой / © instagram.com/polyakovamusic

«Новых фото не будет, нельзя! Но можно рассказать, что у этой невероятной девочки день рожденья! И я люблю ее безумно! И она знает, чего хочет с рождения, и у нее такой характер, что ее боятся даже соседи! Моя свекровь говорила: „Алисочка будет большим человеком!“. А я хочу, чтобы была здорова и счастлива! Люблю тебя, мой пупсик», — обратилась к дочери артистка.

Напомним, 6 октября в еще одной звездной семье тоже день рождения. Сыну юмориста Владимира Жогла исполняется 6 лет. Итак, шоумен показал подросшего Остапа и рассекретил, как с женой поздравлял его с днем рождения.

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