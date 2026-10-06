- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 1762
- Время на прочтение
- 1 мин
Оля Полякова впервые за долгое время показала младшую 15-летнюю дочь: "Ее боятся даже соседи"
Артистка нежно поздравила Алису с днем рождения.
В семье украинской певицы Оли Поляковой особенный праздник. Младшая дочь артистки празднует день рождения.
В этом году Алисе исполняется уже 15 лет. Поэтому по случаю особенной даты знаменитость посвятила ей пост в Instagram. Оля Полякова впервые за долгое время опубликовала фото младшей дочери. Правда, снимок был архивным. Как призналась исполнительница, Алиса запрещает ей делиться ее фотографиями в соцсетях.
Также артистка адресовала ей нежные слова. Оля Полякова пожелала младшей дочери самого главного — быть здоровой и счастливой. Все остальное, как дала понять знаменитость, Алиса достигнет сама, мол, такой уж у нее характер. Как шутит певица, ее дочь «боятся даже соседи».
«Новых фото не будет, нельзя! Но можно рассказать, что у этой невероятной девочки день рожденья! И я люблю ее безумно! И она знает, чего хочет с рождения, и у нее такой характер, что ее боятся даже соседи! Моя свекровь говорила: „Алисочка будет большим человеком!“. А я хочу, чтобы была здорова и счастлива! Люблю тебя, мой пупсик», — обратилась к дочери артистка.
Напомним, 6 октября в еще одной звездной семье тоже день рождения. Сыну юмориста Владимира Жогла исполняется 6 лет. Итак, шоумен показал подросшего Остапа и рассекретил, как с женой поздравлял его с днем рождения.