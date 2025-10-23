Оля Полякова впервые за долгое время показала мужа и пошутила о его редком появлении

Оля Полякова и ее супруг Вадим Буряковский

Украинская певица Оля Полякова пригласила мужа Вадима Буряковского на особое событие.

На днях в Киеве артистка презентовала новый фильм «Все будет хорошо, Оля», который создавал телеведущий Алексей Суханов. На допремьерный показ собралось немало гостей. Все они первыми имели возможность увидеть новую ленту, в которой говорится о значительных трансформациях Поляковой и ее творческом пути.

К тому же поддержать певицу в столичный кинотеатр пришли ее муж Вадим Буряковский в стильном луке с шарфом и младшая дочь Алиса, пишет «Гордон». В таком составе семья довольно редко появляется на публике, но на этот раз сделала исключение для поддержки жены и мамы. На кадрах Оля появилась в зрительном зале, где стоя рядом с возлюбленным с юмором опровергла слухи о семейном кризисе.

«Так вот это, я так понимаю, и есть моя семья», — пошутила артистка, намекнув при этом на их редкое публичное появление.

К слову, старшей дочери звезды Маши Поляковой не было. Как известно, 20-летняя девушка сейчас учится в одном из престижных университетов — Беркли, что в США. В то же время там студентка этим летом заключила брак с иностранцем. И недавно Оля Полякова призналась, что не будет оплачивать свадьбу молодоженам и назвала причину такого решения.

Напомним, недавно певица СолоХа раскритиковала Олю Полякову за попытки изменить правила нацотбора на «Евровидение-2026» и упрекнула ее темным прошлым.