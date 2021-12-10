Оля Полякова вспомнила, как ее оскорбил известный российский режиссер

Также звезда рассказала, как однажды ее обозвал "дуплом" звукорежиссер.

Известная украинская певица Оля Полякова откровенно поделилась, почему в свое время комплексовала.

Знаменитость рассказала, как однажды ее обидел известный российский режиссер – Игорь Крутой. Это произошло в Монако, куда звезду вместе с мужем пригласили на день рождения. На празднике Оле разрешили спеть. Перед выступлением звезды Игорь Крутой вместе со своей женой покинули зал.

"Вадик мой говорит ему: "Оставайтесь, сейчас моя Оля будет петь!" А он сказал, что ему нечего слушать, ведь будет петь какая-то девушка без голоса, да и пошел себе", — рассказала Оля в новом выпуске YouTube-шоу Маше Ефросининой "Взрослые девочки".

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Артистка вспомнила, что после этой выходки режиссера она долго работала над собой. Ей понадобилось немало времени, чтобы избавиться от комплексов.

"Не думаю, что я должна была услышать эту фразу. Не нужна она была", — подытожила Полякова.

Также Оля вспомнила еще один неприятный инцидент. Тогда ее обидел звукорежиссер. Она пришла записывать свою новую песню, а он ее назвал "дуплом".

"В студии сидел такой звукорежиссер и сказал: "О, снова дупло пришло петь". И все, в этот день я ничего не записала. Я записывала песни по полгода, потому что я боялась что-то выдать. Я боялась, что не смогу, что меня снова назовут этим дуплом", — говорит звезда.

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Кстати, сейчас Олю сложно чем-то обидеть. У нее немало фанатов, которые ею восхищаются. Она знает, что ее музыку точно будут слушать.

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