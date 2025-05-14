Оля Полякова вспомнила, как выпила и написала Ани Лорак: "Курица, еще и ноги короткие"

Оля Полякова и Ани Лорак

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Украинская певица Оля Полякова откровенно рассказала, кому из медийных личностей может написать, когда немного переберет с алкоголем. Одной из таких оказалась предательница Ани Лорак .

Известная артистка Оля Полякова во время шоу "Дорослі дівчата" в Киеве рассказала интересную историю. На вопрос журналистки ТСН.ua о том, были ли у Оли ситуации, когда она писала кому-то из коллег под хмельком, певица вспомнила забавный случай, который произошел с ней пару лет назад.

Оля Полякова во время концерта "Дорослих дівчат" в Киеве

"Очень смешная история была с Ани Лорак. История была еще до полномасштабной войны, когда она уже "шл*шила" в Москве. Мы ее как-то травили за это, но не так чтобы сильно. И вот она в очередной раз приехала в Одессу в какой-то клуб. И мне мой директор Артем сбрасывает видео с ее выступления. Я смотрю и начинаю писать: "Боже, что за это за костюмы? С какого они секонд-хенда? Танцевать не умеет. Поет никак. Курица, еще и ноги короткие". Ну и отправляю, думая, что это я написала своему директору. Потом он мне звонит и говорит, что с ним связался администратор Ани Лорак с единственным вопросом: "Аккаунт Оли сломали?" И тут я понимаю, что отправила свое сообщение Ани Лорак. Но я правду написала. Кстати, после этого она меня заблокировала", — рассказала Оля в комментарии ТСН.ua во время шоу в Киеве.

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Напомним, еще до начала полномасштабной войны РФ против Украины певица-предательница Ани Лорак жила и работала в России. Сейчас она продолжает свою деятельность в стране-агрессоре.

Маша Ефросинина и Оля Полякова во время концерта "Дорослих дівчат" в Киеве

К слову, в этом же концерте "Дорослих дівчат" Маша Ефросинина также была достаточно откровенной и жестко прокомментировала скандальное интервью Фреймут, обвинив ее во лжи.