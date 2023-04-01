Оля Полякова вспомнила, как засветила обнаженные ягодицы на подиуме: "Какой это был позор"

Певица Оля Полякова, не стесняющаяся откровенно говорить о своих успехах и неудачах, вспомнила свой самый страшный курьез.

Еще в начале карьеры исполнительницы она попала в очень неприятную ситуацию, о которой пыталась забыть многие годы. Свой факап Оля вспомнила в шоу "Взрослые девочки", которое ведет с Машей Эфросининой.

Курьез случился почти 15 лет назад на одном из модных показов, в котором участвовала Полякова. Певица хотела эпатировать публику и в коротком платье наклонилась к зрителям, чтобы продемонстрировать свои ягодицы.

"Был какой-то показ и поскольку у меня самые длинные ноги, мне выбрали самое короткое платье. Я перед этим мекнула. И иду я такая по этому подиуму, все кричат и подходю к самому краю, все аплодируют мне, я думаю: "Вот я богиня!" "И я поворачиваюсь спиной, а там сидит пресса, ну и я же думаю, что все нельзя такую красоту уже прятать. И я наклоняюсь вперед, ягодицами в зал. Я думала, что там просто что-то такое сделала провокационное и эстетическое", — вспомнила. Оля.

Оля Полякова/Фото: Скриншот с видео

Однако результат стал шоком не только для зрителей, но и для самой Поляковой. На следующий день откровенное фото с певицей "украсило" обложку известного желтого издания, но вместо эстетики, которую хотела показать Оля, все увидели ее обнаженные ягодицы, с которых сползли стринги.

"Приносят мне эту газету. А там моя ср*ка была на всю обложку. И самое страшное не это. Я же думала, что там все эстетично, но мои стринги вылезли у меня из того места, где должны быть. Это просто кошмар. Моя ср*ка со вылезшими стрингами была просто повсюду. Какой это был позор!", — вспомнила Оля.

Сейчас, признается певица, она с юмором вспоминает эту ситуацию, хотя до сих пор считает ее своим самым неудачным выходом.

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