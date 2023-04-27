Оля Полякова вспомнила свое неудачное свидание: "Закончилось циститом и двумя неделями в больнице"

Украинская певица Оля Полякова рассказала о своем неудачном свидании.

Знаменитости тогда было 15 лет, и парень пригласил ее к новогодней елке в центре города. Оля хотела выглядеть непревзойденно, поэтому оделась не по погоде. Зимой, когда был огромный мороз, Полякова пошла гулять в кожаном пиджаке, мини-юбке и капроновых колготках.

"Казалось, что вся моя одежда не подходит: все старое, ужасное, кошмарное. У мамы серый кожаный пиджак был, очень классный, я бы его и сейчас носила. Значит на улице было 23 градуса мороза, по колено снега. Я в пиджаке, одеваю свитер, короткую юбку, капроновые колготки, какие-то ботинки и этот пиджак", — вспомнила Оля в новом выпуске шоу "Дорослі дівчата".

Оля Полякова

Свидание исполнительница запомнила надолго. Артистка очень сильно промерзла и заболела. После свидания Полякова две недели провела в больнице.

"Там надо было через всю площадь пройти. Ветер такой, а под кожаным тоненьким пиджаком свитер. Ну очень он меня согревал. Я иду и понимаю, что у меня ноги уже красные стали и обмерзли. Мне было холодно так, что дальше некуда. И это я еще не дошла туда, а так замерзла. Закончилось это циститом, воспалением яичников, двумя неделями в больнице, уколами антибиотиков в задницу", — поделилась артистка.

Оля Полякова

Полякова говорит, что та ситуация ее ничему не научила. Правда, сейчас певица не одевает капроновые колготки, разве что на концерт.

Напомним, ранее Оля Полякова похвасталась патриотическим хобби дочери. 11-летняя Алиса любит вышивать крестиком.

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