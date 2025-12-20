Оля Полякова встретилась с зятем-иностранцем в Украине и показала подарки от него

Оля Полякова, Маша Полякова с мужем

Украинская певица Оля Полякова показала встречу с дочкой Машей и ее мужем Эденом Пассарелли после их приезда в Украину.

Так, иностранец впервые приехал на Родину своей 20-летней жены. Здесь они находятся уже несколько дней. Эден уже начал постепенно знакомиться с местной культурой. А на этот раз иностранец с возлюбленной Машей посетили дом ее мамы.

Реакция Оли Поляковой на зятя в доме не заставила себя ждать. А как только счастливая певица увидела в руках подарки — обрадовалась еще больше. Она не стала показывать, что же это было. Но, судя по виду, в коробках могут быть косметические средства. И конечно не обошлось без юмора артистки. За такой сюрприз она пообещала покормить пару, чем насмешила обоих.

Маша Полякова с мужем в Украине / © instagram.com/polyakovamusic

В свою очередь Эден, похоже, понемногу овладевает украинским языком. Об этом свидетельствует то, что во время приветствия он поздоровался с тещей украинским словом «привіт».

