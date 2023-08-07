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Оля Полякова вступилась за Джамалу, которую раскритиковали за современное исполнение гимна Украины

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
806
Время на прочтение
2 мин
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Оля Полякова вступилась за Джамалу, которую раскритиковали за современное исполнение гимна Украины

Оля Полякова, Джамала

Исполнительница и сама исполнила национальную песню в современной аранжировке.

Украинская певица Оля Полякова встала в защиту своей коллеги по сцене Джамалы, которую раскритиковали за исполнение гимна Украины в современном стиле.

В Instagram-stories артистка приняла сторону певицы. Полякова отметила, что Джамала выступила на благотворительном футбольном матче в Лондоне действительно мощно. Также исполнительница добавила, что артист может исполнять гимн в своей своеобразной манере, потому что таким образом он самовыражается.

Оля Полякова вступилась за Джамалу / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова вступилась за Джамалу / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Знаю, что несется хейт в сторону Джамалы из-за ее исполнения гимна. Я послушала и хочу вам сказать, что это было очень круто и талантливо. Самобытность артиста уместна в исполнении любого произведения, если это сделано честно, с душой и талантливо. Вообще, исполнение гимна не должно выглядеть так, как на советском параде. Это триумф духа, а наш украинский дух — это дух творчества, поиска и самовыражения. Поэтому Джамала, это было фантастически!" – заявила Полякова.

Кстати, сама Оля тоже на футбольном матче исполняла гимн Украины. Певица перед началом поединка между "Тоттенхэмом" и "Шахтером" спела "Ще не вмерла Україна". Полякова исполнила гимн тоже в современной аранжировке музыканта Дмитрия Саратского.

Пользователи Сети были ошеломлены. Они засыпали Олю комплиментами и отметили, что артистка мощно исполнила гимн: "До мурашек", "до слез", "это просто гордость".

Оля Полякова на футбольном матче исполняет гимн Украины / ©
Оля Полякова на футбольном матче исполняет гимн Украины

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Дата публикации
Просмотры
806
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