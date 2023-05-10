Оля Полякова вступилась за старшую дочь, которую раскритиковали за "вульгарность" в театре

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – Мария – нарвалась на критику в Сети из-за фото в театре Лондона.

В своем Instagram 18-летняя блогерша поделилась новым снимком. На фото Маша позировала в театре в белом длинном платье в цветочный принт. Свои волосы дочь Поляковой собрала, а на лицо нанесла легкий макияж.

"Подписи не будет, не до*бетесь", — подписала снимок блогерша.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Впрочем, не все поклонники оценили новый пост Маши. В комментариях под фото девушке начали писать, что это слишком "вульгарно", и упрекать за употребление нецензурной лексики: "Не хватает кокошника и самовара до полноты картины. Мамочка, не порядок, почему дочь не отвечает вашим семейно-нравственным традициям?", " Без матов никуда", "Одна вульгарность".

Певица Оля Поляковала не стала терпеть, когда ее дочь оскорбляют в Сети. Знаменитость поддержала 18-летнюю Машу и резко ответила хейтерам.

"Моя красавица! Ты никому ничего не должна! Люди будут п*здеть всегда, на то у них и рот. Будь счастливой, выбирай себя, свой путь, не оборачивайся и не слушай ничего, что может тебя остановить! Люблю! Горжусь! Ты золото!" – написала дочери Полякова.

Оля Полякова со старшей дочерью / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, недавно и сама Оля Полякова нарвалась на критику. Исполнительница опубликовала фото, где изображена "хорошими русскими" Невзоровым и Белоцерковской, и рассказала, как они вместе собирали средства на помощь Украине. Однако не все оценили поступок Поляковой.

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