Оля Полякова вступилась за Тину Кароль после массового высмеивания за песню "У нас немає світла"

Украинская певица Оля Полякова публично поддержала коллегу Тину Кароль, которую в Сети раскритиковали и массово высмеяли из-за песни "У нас немає світла".

После премьеры композиции Тины Кароль часть пользователей соцсетей возмутилась строками «у нас нет света, но у нас есть тепло; у нас нет тепла, но у нас есть добро», назвав их неуместными на фоне реалий войны и постоянных отключений. Несмотря на то что певица подчеркивала — песня была создана как эмоциональная поддержка украинцев в сложное время, волна хейта только усилилась.

На защиту коллеги стала Оля Полякова. В своем Instagram она провела параллель с собственным творчеством и вспомнила слова из песни «Танцую, как в последний раз», которая вышла в 2023 году.

«Сделаю музыку громко — и станет уже не так холодно… Тогда уже были разрушительные обстрелы и холодные ночи. Мы прошли это тогда, слава Богу и Силам Обороны. Но именно сейчас всем нам адски не хватает одного — простого человеческого тепла. И я сейчас не о батареях, а о том, что внутри нас», — написала Полякова.

Пост Оли Поляковой и комментарий Тины Кароль / © instagram.com/polyakovamusic

Певица призналась, что ей искренне непонятно, почему украинцы так остро отреагировали на трек Тины Кароль. По ее мнению, артистка делает то, что умеет лучше всего — поддерживает людей своей музыкой, а не разжигает конфликты. Оля Полякова призвала общество быть добрее и не создавать внутренний раздор, когда страна борется с врагом. Она подчеркнула: если чье-то творчество не отзывается — его можно просто проигнорировать.

«Тина дает тепло как может: своей музыкой и своей работой. Она артистка, а не чиновник, и пытается согреть наши души, пока враг хочет нас заморозить. Не нравится песня? Пройдите мимо. Но устраивать массовый психоз — это точно не то, что нам всем нужно сейчас! Мы все это пройдем и станем только сильнее. Главное — оставаться людьми. Тина, обнимаю! Держим строй!» — подытожила Полякова.

