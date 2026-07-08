Оля Полякова вступилась за Владимира Дантеса и резко отреагировала на слухи о его новом романе

Оля Полякова и Владимир Дантес

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Украинская певица Оля Полякова резко отреагировала на обсуждение личной жизни Владимира Дантеса и встала на его защиту.

Недавно артист впервые за долгое время намекнул на новые отношения. Эта тема сразу стала предметом обсуждения в прямом эфире. Ведущие Слава Дёмин и Артур Адамов попытались проанализировать, как романтические отношения влияют на творчество музыканта. Правда, их мнения кардинально разошлись. Один из них даже предположил, что именно одиночество приносит Дантесу наибольшие профессиональные успехи.

«Когда у него начинаются отношения, его карьера идет на спад. Эти отношения как-то давлят на него, а когда он один, то словно набирает воздух в лёгкие и взмывает ввысь», — высказался Артур Адамов.

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Слава Дёмин и Артур Адамов / © instagram.com/slavademin_official

Слава Дёмин не поддержал эту теорию. Ведущий подчеркнул, что творческие взлёты и изменения в карьере вряд ли можно объяснить только событиями в личной жизни артиста.

Но наиболее эмоционально на дискуссию отреагировала Оля Полякова. Певица оставила комментарий под видео и дала понять, что считает подобные обсуждения неуместными. Артистка убеждена: никто не имеет права вмешиваться в чужие отношения и делать выводы о человеке только на основании его личного выбора.

«Что вас всех так беспокоит????» — резко отреагировала Полякова.

Напомним, недавно Владимир Дантес сообщил об изменениях в личной жизни. В Сети обнаружили его новую девушку. Имя избранницы певец пока не раскрывает, предпочитая не афишировать подробности романа.

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