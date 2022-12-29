Оля Полякова выпустила на украинском трек "Длинные ноги", который должна была петь с Олегом Винником

Певица Оля Полякова в канун Нового года сделала музыкальный подарок поклонникам.

Артистка представила новую танцевальную композицию "Чарівні очі", которая в своем первоочередном варианте была на русском языке и должна была выйти под названием "Длинные ноги" еще 8 марта. Также эта композиция планировалась изначально в дуэте с исполнителем Олегом Винником.

Но со временем трек претерпел концептуальные изменения и с легкой подачи Поляковой "Длинные ноги" превратились в "Чарівні очі". Фолловеры артистки отметили, что версия на украинском языке звучит гораздо лучше и глубже.

"Оля, на украинском языке вы поете невероятно прекрасно", "Невероятно красивая песня, такая благозвучная и праздничная, спасибо!", "Хотя уже и не дуэтная песня, но частичка Олега Винника здесь явно есть.Оля красавица – "долгоногое счастье", а у Олега очень "чарівні очі".

Кстати, песню "Чарівні очі" Оля Полякова записала вместе с грузинской звездой Анри Джохадзе. Их исполнение хита в дуэте можно будет увидеть 3 января в рамках праздничного концерта "Новый год с Анри" на IMEDI TV.

Напомним, ранее Оля Полякова рассказала о жизни ее дочерей в Великобритании. Звездная мама призналась, что дети очень сильно изменились.

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