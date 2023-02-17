Оля Полякова выпустила новый лирический трек на украинском "Танцюю, як в останній раз"

О песне артистка говорит, что она стала манифестом сильной женщины.

Певица Оля Полякова представила новую украиноязычную композицию.

Исполнительница выпустила лирический трек под названием "Танцюю, як в останній раз", написанный Ольгой Бажаной. Именно Ольга является автором таких хитов Поляковой, как "Королева Ночі", "Любовница" и "Все буде добре, Оля".

"Моя новая концертная программа, которую я презентую уже 8 марта, полностью написана на украинском, а большинство песен созданы именно Олей. Я наконец-то нашла своего автора, который тонко чувствует не только мои настроения и переживания, но и очень точно передает мою энергию в песнях. Наша новая песня "Танцюю, як в останній раз" в то же время грустная и вдохновляющая, с верой и надеждой на то, что завтрашний день будет лучше, чем сегодня, а сегодня нужно жить и верить в лучшее", – прокомментировала премьеру Оля Полякова.

Также артистка поделилась, что для нее новый трек стал настоящим манифестом сильной женщины.

Напомним, что Оля Полякова стала ведущей нового кулинарного шоу на телеканале "ТЕТ" "Він готує, вона керує", которое будет вести вместе с Владом Мицкевичем. Звездные ведущие шоу проверят пары на выдержку и совместимость, устроив испытание приготовлением.

"Еще одна невероятная премьера на ТЕТ удовлетворит кулинарный интерес зрителей, а также заинтригует интересным соревнованием. Шоу будет не просто о готовке, но еще и продемонстрирует разность "языков" любви и умения говорить и слушать в отношениях. Мы собрали самых ярких героев, которые покажут всей стране свои семейные правила и традиции", – рассказала генеральный продюсер телеканала ТЕТ Оксана Петришин.

Смотрите шоу "Він готує, вона керує" с 20 марта в 18:00 в новом сезоне телеканал ТЕТ.

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