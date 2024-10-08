Оля Полякова высказалась о дружбе с россиянами и резко поставила на место хейтеров: "Мне все равно"

Украинская певица Оля Полякова прокомментировала скандалы вокруг ее друзей-россиян, с которыми она иногда видится за границей.

Так, исполнительница регулярно ездит к своим друзьям во Францию. Недавно среди них можно было заметить российскую писательницу и блогершу Нику Белоцерковскую, с которой Оля сотрудничает в рамках благотворительного проекта для помощи ВСУ. Вместе с ними был российский бизнесмен Евгений Чичваркин. К слову, он тоже покинул государство-террориста и стал на сторону Украины. Несмотря на это, тогда в Сети разгорелся настоящий скандал вокруг украинской артистки.

Оля Полякова и Ника Белоцерковская / Фото: instagram.com/polyakovamusic

В свою очередь Полякова мастерски прокомментировала их встречи и расставила все точки над "і". В частности, пояснила, что в сотрудничестве с Никой и Евгением они делают ряд полезных вещей для Украины. Певица привела пример, как за один вечер они собрали 8 млн грн и распределили их на нужды войск и гражданских.

"Результат этой дружбы намного ценнее, чем то, что несется непонятно кем и зачем. Помню один из вечеров с Евгением Чичваркиным, который очень многое делает тоже и сотрудничает с Татой Кеплер. Они на миллионы завозят очень много сложной тактической медицины и препаратов, которых не достать. А этим никто не обеспечивает в достаточной степени. Мы собрали 8 млн грн за один вечер, не собирая артистов, без света, без стадиона. Купили две "скорые", огромную машину для перевозки крови, кучу медикаментов, эвакуационную машину…", – эмоционально призналась Оля в интервью Маше Ефросининой.

Евгений Чичваркин

По словам Поляковой, ее совсем не беспокоит хейт в сторону сотрудничества с россиянами, ведь она гордится результатом, которого они каждый раз достигают.

"Мне все равно. Я – человек-результат. Я же сотрудничаю не только с этими людьми, а забочусь о двух фондах. Я если что-то и делаю благотворительное, то это или мои личные средства, или люди, которые приходят и донатят. Поэтому в чем меня здесь винить. Я знаю, сколько я сделала", — подытожила звезда.

Напомним, недавно Оля Полякова заговорила о кризисе в браке с мужем Вадимом Буряковским и что его вызвало.

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