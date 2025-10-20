Оля Полякова высказалась о финансировании замужней дочери и готова ли 20-летняя Маша к материнству

Оля Полякова, ее дочь Маша с мужем

Украинская певица Оля Полякова, которая недавно раскрыла настоящую фамилию ее старшей дочери Маши, высказалась о ее замужестве в раннем возрасте.

Так, Маша сыграла свадьбу в 20 лет с иностранцем Эденом Пассарелли еще этим летом в США. Ее звездная мама на брак реагирует довольно положительно. Правда, Полякова не скрывает, что пока большинство финансовых потребностей замужней дочери покрывает она из своих гонораров. Певица также призналась, что вскоре этой осенью поедет поздравлять молодых супругов в Америку.

«Лишь бы она вышла замуж, чтобы с мамы стянуть ярмо содержания. Потому что вышла замуж за такого же ребенка, как сама. После концерта в Канаде сажусь в самолетик и еду к детишкам. Привезу им еды, потому что говорят голодают в том Бостоне бедные. Пусть выходит (замуж — прим. ред.)! Столько предлагают, столько надо идти», — рассказала с юмором Оля в комментарии «Тур звездами».

О будущем пополнении в семье Маши певица пока не задумывается. Она эмоционально призналась, что в ее планы входят карьерные свершения, но отнюдь не статус «бабушки Оли». К тому же сама 20-летняя девушка, по словам Поляковой, не торопится с материнством, а развивается в музыке вместе со своим новоиспеченным мужем.

«Ничего не надо говорить. Она делает карьеру, записывает англоязычный альбом и все хорошо. Этот мальчик Эден не только басист в ее группе, но и менеджер. Они создали группу, ездят на фестивали, поют в пабах. Пусть учатся», — подчеркнула артистка.

Напомним, недавно Оля Полякова выдвинула свою кандидатуру на нацотбор на «Евровидение-2026» с требованием изменить правила. В частности, певица не смирилась с пунктом запрета участия в конкурсе артистам, которые бывали в РФ после 2014 года, и пригрозила судом Общественному.