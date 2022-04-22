Оля Полякова высказалась о пропаганде РФ и ответила, будет ли петь на русском языке

Оля Полякова высказалась о пропаганде РФ и ответила, будет ли петь на русском языке

Известная певица Оля Полякова прокомментировала пропаганду на российском телевидении и ответила, будет ли петь на русском языке.

Так, знаменитость дала интервью российской журналистке Ксении Собчак. К слову, ведущая не говорит правду о войне России в Украине. В частности, в видео разговора слова "война" и "вторжение" вырезали, сопровождая титрами: "Происходящее в Украине по законодательству РФ следует называть "спецоперацией".

Артистка пыталась донести жителям России, что всю правдивую информацию о войне в Украине российская пропаганда называет фейками.

"Это не фейки! Это настоящая война, которая сегодня коснулась каждого украинца. Если люди начнут хоть немного задуматься о том, что это может быть правдой, начнут искать информацию… Кто ищет, тот ее найдет. Ее легко найти. Интернет огромен. Пока у вас есть YouTube, пока у вас есть возможность смотреть настоящую информацию, делайте это", – заявила звезда.

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Кроме того, тренер "Голосу країни-12" подчеркнула, что она русскоязычная украинка, с российской фамилией, которая до полномасштабной войны не имела в репертуаре ни одной песни на украинском языке. Это она отметила в ответ на то, что по рос-ТВ говорят, что оккупанты защищают русскоязычных.

"Я два года назад собрала во Львове 35-тысячный стадион на западной Украине. Это к разговорам о том, что во Львове нельзя было говорить на русском языке, что русский язык притесняли. Я совершенно яркий пример: наполовину россиянка, с российской фамилией, которая пела на русском языке, имела невероятно большую армию украинских фанатов, которые меня любят, которые меня знают, собирают мои стадионы", — отметила она.

Также Полякова ответила, будет ли когда-нибудь петь на русском языке.

"Сейчас люди, 40-миллионная страна, находятся в абсолютном недоумении, что будет завтра. 11 миллионов уже уехали за границу. Кстати, они почему-то не едут в Россию. Они едут в Европу, убегают от войны… И все они в подвешенном состоянии... Вы спрашиваете, буду ли петь я на русском. А я вообще не знаю, буду ли петь я. Будет ли нужна кому-то музыка. Нужна ли моя профессия", — заявила она.

Напомним, ранее Полякова ответила, вернется ли в Украину. Знаменитость живет во Франции, в вилле российской блогерши Ники Белоцерковской. Автор кулинарных книг в начале полномасштабной войны осудила президента РФ Путина.

Оля Полякова презентовала новую работу – "Колыбельная Мелодия Украины"

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