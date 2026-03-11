Оля Полякова высказалась о зяте-американце и как изменилась ее старшая дочь после замужества

Оля Полякова и ее дочь Маша с мужем

Реклама

Украинская певица Оля Полякова высказалась о своем зяте-американце и раскрыла, как после замужества изменилась ее старшая дочь.

В прошлом году Маша Полякова заключила брак. Дочь артистки вышла замуж за американца Эдена Пассарелли. Оля Полякова была знакома с зятем только через видеосвязь. Однако в конце 2025 года Маша наконец-то в реальной жизни познакомила маму со своим мужем. Оля Полякова на проекте "Наодинці з Гламуром" говорит, что у нее замечательный зять, добрый и местами наивный. Исполнительница шутит, что иногда его даже жалко.

"Классный зять, хороший ребенок, добрый, неагрессивный. Вообще, конечно же, война, нашим людям нелегко живется, это сказывается, что мы немножко агрессивные. Они не понимают, чего мы кричим, чего мы ссоримся. Зять такой чистый, добрый, наивный, даже жаль его", - делится артистка Анне Севастьяновой.

Реклама

Оля Полякова и ее дочь Маша с мужем

Также Оля Полякова рассказала, изменило ли замужество ее дочь. По словам артистки, о Маше такого совсем не скажешь. Она какая была - такая и осталась. Кстати, певица говорит, что Маша, конечно же, заботится о муже, но и именно она в отношениях главная.

"Она не изменилась. Здесь у нее были "слуги", то она себе "слугу" нашла, и он ее "обслуживает". Она такая доминантная, как, кстати, все украинские женщины. Она заботится о муже, но она контролирует. Она доминантная, а он у нее старший, куда пошлют", - шутит артистка.

▶️ Полный выпуск "Наодинці з Гламуром" можно посмотреть по этой ссылке: ПОЛЯКОВА вперше коментує результати ЄВРОБАЧЕННЯ, БОБУЛ відповідає РИБЧИНСЬКОМУ, а ТОПОЛЯ чекає суду

Напомним, недавно дочь Оли Поляковой праздновала день рождения. Маша уже рассекретила роскошный подарок от звездной мамы на ее 21-летие.