Оля Полякова высмеяла скандальный "базар" мужа Вадима в новой песне: "Таких больше не делают"

Оля Полякова и ее супруг Вадим Буряковский

Украинская певица Оля Полякова выпустила шуточный трек о своем муже, бизнесмене Вадиме Буряковском, который в последнее время оказался в центре громких обсуждений.

Избранник артистки дважды давал длинные интервью Дмитрию Гордону, где делился резонансными подробностями жизни, в частности не сдерживал острого словца и при обсуждении представителей шоу-бизнеса. Один из таких случаев даже заставил Полякову публично извиниться из-за истории с мужем Маши Ефросининой, которого Вадим назвал «мажором».

Впоследствии артистка в шутку пригрозила мужу после его скандальных интервью, мол, он «больше не выйдет из дома» и должен «попрощаться со всеми». Впрочем, новая забавная песня-посвящение расставила все точки над «і». Трек дал понять, что ни о каких ссорах и речи не может быть — в 20-летних отношениях звезд хватает самоиронии и поддержки.

Дата публикации 16:54, 09.04.26

Так, в студии Полякова записала песню с ироничными строками о «Вадике, который тянет мазу за базар», называя его «последним экземпляром». Фрагментами трека Оля Полякова поделилась с Гордоном. На видео она эмоционально исполняет композицию, добавляя зажигательные танцы и насмешливую подачу.

«Таких більше не роблять, як в лихі 90-ті, які з розуму зводять, за базар ламають кості. Таких більше не роблять, лишився лиш один — Вадік, Вадічек, Вадим. Вадік, Вадік, Вадік тягне мазу за базар. Вадік, Вадік, Вадік — останній екземпляр. Вадік, Вадік, Вадік робить все без балачок. Вадік — ох**нний чувачок!» — такие строки энергично спела Полякова.

Напомним, недавно Вадим Буряковский высказался о возможной политической деятельности и как на самом деле к ней относится.